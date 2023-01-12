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"Путин должен проиграть": Литва призвала предоставить Украине ракеты ATACMS

12 января 2023, 10:09
Габриелюс Ландсбергис заявил, что российский диктатор делает ставку на дополнительные задержки по поставкам оружия Украине. Его надежды не должны сбыться.
​ Владимир Зеленский и Габриелюс Ландсбергис, ATACMS ​
Габриелюс Ландсбергис призвал предоставить Украине ATACMS ​ / Фото twitter.com/GLandsbergis, Википедия

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис завил, что выступает за передачу Украине баллистических ракет дальностью до 300 километров ATACMS. Также ВСУ необходимо предоставить танки Leopard.

Политик подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на дополнительные задержки по поставкам оружия Украине, и он должен проиграть эту ставку.

"Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пора отправить ATACMS и освободить Leopards", - написал Ландсбергис в Twitter.

'Путин должен проиграть': Литва призвала предоставить Украине ракеты ATACMS

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как сообщал Главред, президент Литвы Гитанас Науседа 11 января посетил Львов и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Украина получит зенитные установки Bofors L70, боеприпасы к ним и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда, который также вчера был во Львове, заявил, что его страна передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard в рамках международной помощи по отражению российской агрессии.

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Танки Leopard будут предоставлены в рамках коалиции", - заявил Дуда после встречи во Львове с президентом Зеленским и президентом Литвы Науседой.

По его словам, решение о формировании такой международной коалиции уже принято.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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