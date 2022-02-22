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Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

22 февраля 2022, 13:17

Вероятные атаки россиян, пишут журналисты, и жертвы среди мирного населения Украины, активизируют поддержку странами Запада санкций против России.

российские военные, военные РФ, вторжение
Солдаты российской армии / Reuters

Российская Федерация в ближайшее время планирует захватить три крупных украинских города (Харьков, Херсон, Одесса), помимо столицы Украины. Об этом написала известный журналист и штатный репортер агентства Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По ее словам, возможно военное вторжение и кибератаки в этих городах.

"Сенсация ‒ разведданные США показывают, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке и Одесса и Херсон на юге могут подвергнуться военным и кибератакам, сообщают мне источники и Альберто Нарделли (внештатный корреспондент Bloomberg в Европе - Главред)", — написала она.

В своей статье для Bloomberg журналисты ссылаются на слова трех официальных лиц, якобы допущенных к нужной информации. Они заявили, что точка зрения США частично сформирована подробным пониманием типов российских сил и средств, которые в настоящее время находятся вблизи Украины, а также того, как они могут действовать.

Массированные атаки и огромные жертвы среди гражданского населения, к которым они, вероятно, приведут, активизируют поддержку Западом санкций против России, а также шокируют людей в России, многие из которых все еще не разорвали свои связи с Украиной,

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Угроза вторжения РФ

  • Западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.
  • В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".
  • 15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
  • 21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".
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