Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

Солдаты российской армии / Reuters

Российская Федерация в ближайшее время планирует захватить три крупных украинских города (Харьков, Херсон, Одесса), помимо столицы Украины. Об этом написала известный журналист и штатный репортер агентства Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По ее словам, возможно военное вторжение и кибератаки в этих городах.

"Сенсация ‒ разведданные США показывают, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке и Одесса и Херсон на юге могут подвергнуться военным и кибератакам, сообщают мне источники и Альберто Нарделли (внештатный корреспондент Bloomberg в Европе - Главред)", — написала она.

В своей статье для Bloomberg журналисты ссылаются на слова трех официальных лиц, якобы допущенных к нужной информации. Они заявили, что точка зрения США частично сформирована подробным пониманием типов российских сил и средств, которые в настоящее время находятся вблизи Украины, а также того, как они могут действовать.

Массированные атаки и огромные жертвы среди гражданского населения, к которым они, вероятно, приведут, активизируют поддержку Западом санкций против России, а также шокируют людей в России, многие из которых все еще не разорвали свои связи с Украиной,

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