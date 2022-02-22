Россия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение, чтобы "раздавить" Украину - советник Байдена

Джейк Салливан заявил, что "это не будет просто обычная война между двумя армиями". Он предупредил о большом количестве жертв.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия планирует "чрезвычайно насильственное" вторжение в Украину, чтобы "раздавить" украинский народ.
По его словам, "это не будет просто обычная война между двумя армиями" и обернется большим количеством жертв, передает The Hill.
"Мы верим, что любая военная операция такого размера и масштаба, который, по нашему мнению, планируют россияне, будет очень насильственной. Это будет стоить жизни украинцам и россиянам, гражданским лицам и военнослужащим", — сказал Салливан.
"Но у нас также есть разведка, чтобы предположить, что будет еще большая форма жестокости, потому что это не будет просто обычная война между двумя армиями", — добавил он.
"Это будет война, которую Россия поведет с украинским народом, чтобы его подавить и нанести ему вред", - отметил советник Байдена.
Путин признал "ЛДНР"
21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".
Также Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.
Глава Кремля также считает, что вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России.
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.
Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".
Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с силами Вооруженных сил Украины.
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