УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлением

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2023, 17:21 обновлено 23 апреля, 17:42
51
Две женщины заговорили о том, что Бог якобы наказывает украинцев за то, что они выступают против путинской власти.
Почаевская Лавра, прихожаное УПЦ МП
Прихожане УПЦ МП в Почаевской Лавре заявили, что Путин - правитель / Коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Страна-агрессор Россия использовала своих агентов-попов для того, чтобы манипулировать украинцами и "замыливать" им глаза. В Почаевской Лавре, которая на Тернопольщине, прихожане Московского патриархата удивили заявлениями о том, что Путин для них "правитель" и оправдали его за то, что его оккупационная армия обстреливает украинские города и убивает мирных людей. Видео уже разлетелось в Сети.

Женщины заявили, что российскому диктатору дал власть якобы сам Бог. Однако они даже не смогли произнести имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Это наш правитель ... А как же. Святейший Патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский (Зеленский - Главред). А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти", - сказали женщины.

видео дня

Промосковские прихожанки начали выгораживать Путина и заявлять, что к ракетным ударам по Украине "причастен сам Бог".

"Это Бог (запускает ракеты - Главред). Он, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает", - говорят женщины.

Одна из них добавила, что Путин напал на Украину "по божьей воле".

"Путину Бог дал право. От Бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", - добавила она.

прихожане в Почаевской Лавре
Прихожане УПЦ МП в Почаевской Лавре заявили, что Путин - правитель / скриншот из видео

Ранее Главред рассказывал о том, что в Житомирской области прихожанка УПЦ МП повредила мемориал, который местные жители обустроили, чтобы почтить память детей, погибших от рук российских оккупантов. Женщина забрала пасхальные яйца, порезала банер и заговорила о "мощи" России. Её возмутило то, что мемориал был обустроен именно возле храма, где правят промосковские попы.

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг церкви УПЦ Московского патриархата. В селе Заставцы священник собирал подписи, чтобы проводить служения на "старославянском языке с украинским акцентом" (на русском языке). На листочке была замечена подпись якобы украинской певицы Милы Нитич. Однако на самом деле, её подпись подделали, как и многих других людей.

Другие новости:

война в Украине УПЦ МП вторжение России Почаевская лавра
Реклама

Главное за день

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:41 Украина
"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:40 Мир
Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объяснений

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объяснений

15:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:41

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:35

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

17:21

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлениемВидео

17:04

Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из ВинницыВидео

16:40

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детейВидео

15:46

Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

15:32

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объясненийВидео

15:26

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

Реклама
15:19

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

14:58

Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

14:53

Скандал в Румынии: одиозная депутат крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламентаВидео

14:30

Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

14:10

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:55

Россия отложит новую мобилизацию - разведка БританииВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:57

Гороскоп на завтра 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

Реклама
12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

05:20

Едят и не толстеют: в чем секрет японских женщинВидео

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

Реклама
00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

22:40

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли городВидео

22:10

"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

21:33

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The TimesВидео

21:15

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять