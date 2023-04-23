"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлением

Две женщины заговорили о том, что Бог якобы наказывает украинцев за то, что они выступают против путинской власти.

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Прихожане УПЦ МП в Почаевской Лавре заявили, что Путин - правитель / Коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Страна-агрессор Россия использовала своих агентов-попов для того, чтобы манипулировать украинцами и "замыливать" им глаза. В Почаевской Лавре, которая на Тернопольщине, прихожане Московского патриархата удивили заявлениями о том, что Путин для них "правитель" и оправдали его за то, что его оккупационная армия обстреливает украинские города и убивает мирных людей. Видео уже разлетелось в Сети.

Женщины заявили, что российскому диктатору дал власть якобы сам Бог. Однако они даже не смогли произнести имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Это наш правитель ... А как же. Святейший Патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский (Зеленский - Главред). А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти", - сказали женщины.

видео дня

Промосковские прихожанки начали выгораживать Путина и заявлять, что к ракетным ударам по Украине "причастен сам Бог".

"Это Бог (запускает ракеты - Главред). Он, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает", - говорят женщины.

Одна из них добавила, что Путин напал на Украину "по божьей воле".

"Путину Бог дал право. От Бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", - добавила она.

Прихожане УПЦ МП в Почаевской Лавре заявили, что Путин - правитель / скриншот из видео

Ранее Главред рассказывал о том, что в Житомирской области прихожанка УПЦ МП повредила мемориал, который местные жители обустроили, чтобы почтить память детей, погибших от рук российских оккупантов. Женщина забрала пасхальные яйца, порезала банер и заговорила о "мощи" России. Её возмутило то, что мемориал был обустроен именно возле храма, где правят промосковские попы.

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг церкви УПЦ Московского патриархата. В селе Заставцы священник собирал подписи, чтобы проводить служения на "старославянском языке с украинским акцентом" (на русском языке). На листочке была замечена подпись якобы украинской певицы Милы Нитич. Однако на самом деле, её подпись подделали, как и многих других людей.

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