Путин 'наставит рога': Трампу придется поставлять Украине больше оружия - Коваленко

Дональду Трампу, скорее всего, не удастся достичь желаемого в попытках заморозить конфликт в Украине из-за Путина.

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США придется действовать с помощью силы, а не диалога / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Коваленко:

Путин не согласится на замораживание войны

Россиянам вряд ли удастся захватить желаемые территории

Трамп будет вынужден оказывать Украине более мощную помощь, чем Байден

Мирный план по окончанию войны в Украине новоизбранного президента США Дональда Трампа на самом деле может быть ориентирован на замораживание конфликта.

Однако, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, которое он озвучил в эфире "Эспрессо", если Трамп выберет такую тактику, у него возникнут проблемы с кремлевским диктатором Путиным.

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Поскольку американский политик хочет заморозить войну по нынешней линии фронта, это означало бы, что армии страны-агрессора России нужно полностью захватить Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины до инаугурации Трампа.

Если оценивать ситуацию трезво, то по состоянию на сейчас вражеские войска до сих пор продолжают "биться лбом" в Белогоровку, поэтому реализация плана по захвату всех вышеуказанных территорий, скорее, невозможна.

Поэтому диктатор Владимир Путин никогда не согласится на план Трампа, что заставит новоизбранного президента США вспомнить об обещании увеличить поставки вооружения Украине в больших объемах, чем это делала администрация Байдена.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Трампа по установлению мира в Украине

Напомним, с тех пор как стало известно, что Дональд Трамп победил на выборах в США, в СМИ и среди экспертов начались обсуждения относительно его планов на завершение войны в Украине. Эксперт Олег Жданов предположил, что республиканец будет всеми силами заставлять Украину сесть за стол переговоров, и это только сыграет на руку Путину.

Сам избранный президент США Дональд Трамп, как писал Главред, накануне заявил, что его администрация сосредоточится на том, чтобы завершить войну России против Украины, однако деталей не озвучил.

Ранее также сообщалось, что Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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