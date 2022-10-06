Путин "не сохранит жизнь" после ядерной атаки: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ / УНИАН, скриншот

Владимиру Путину не удастся сохранить свою жизнь, в случае, если он отдаст приказ нанести ядерный удар, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил в видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии, передает APnews.

"Он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Вместе с тем он высказал сомнение в том, что Путин контролирует все процессы в РФ, в том числе, для нанесения тактического ядерного удара.

Россиянам "трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя", добавил президент.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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