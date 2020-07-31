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В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера

31 июля 2020, 19:44

Девять из арестованных в Беларуси боевиков являются гражданами Украины.

Офис генпрокурора
Боевиков ЧВК Вагнера обвиняют в военных преступлениях на Донбассе - ОГП / zaxid.net

Офис Генерального прокурора Украины направил обращение своим белорусским коллегам с запросом о временном аресте задержанных 29 июля боевиков ЧВК Вагнера с целью их последующей экстрадиции на украинскую территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Офис генпрокурора Украины обратился в генпрокуратуру Беларуси с запросом о временном аресте данных лиц. Киев будет требовать от Минска выдать задержанных в РБ граждан, которые причастны к событиям российско-украинского конфликта на Донбассе.

Запрос построен на основании объявления 28 боевикам подозрения по факту их участия в террористической организации, что классифицируется по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины. Девять из них являются украинскими гражданами.Читайте такжеВ Украине приняли решение по боевикам ЧВК Вагнера: у Зеленского сделали заявление

В ОГП уже готовят соответствующие документы для выдачи боевиков Украине.

"В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 29 июля правоохранительные органы Беларуси задержали на своей территории 33 боевика частной военной компании Вагнера. Как утверждают силовики, россияне попали в поле зрения властей из-за подозрительного поведения.Читайте также"Опоздали на рейс": в РФ странно объяснили, что делали в Беларуси боевики Вагнера

В Кремле заявили, что ничего не знают о возможных преступлениях данных лиц на территории Беларуси. Также у Путина назвали их всех своими гражданами, включая тех, у кого был обнаружен украинский паспорт.

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