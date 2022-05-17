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Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист

17 мая 2022, 20:59

Согласно массивам информации, которые есть в распоряжении журналиста Цимбалюка, оккупанты уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины.

Водка, оккупанті
Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист / ua.depositphotos.com и Еспресо

Русские оккупанты в перерывах между жестокими боями с воинами ВСУ регулярно употребляют крепкие алкогольные напитки ‒ чтобы "не видеть" воинов ВСУ и угрозу, которую они несут для оккупантов. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, оккупанты уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины. Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ, "в этом ужасе невозможно быть трезвым", поэтому при возможности злоупотребляют спиртными напитками.

Как говорит Цимбалюк, поскольку для пьяного военного не существует различий между Путиным и Гиркиным, то они часто "вступают в идеологические споры" по поводу "сдаться сейчас" или "ждать приказа из Кремля".

"Да, 14 мая после одних из "посиделок" двое военнослужащих ВС РФ в Луганской области начали выяснять отношения с применением стрелкового оружия. Один из них тяжело ранен, второй находится под стражей", — сообщил журналист.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке, Чернобаевская сельская община состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

Как сообщали главное управление разведки Украины, в ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами.

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Автор: Егор Бунин
Роман Цимбалюк новости Украины война России и Украины
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