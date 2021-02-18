Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ

В Конституционном суде вакантными еще остаются 2 судейские должности.
В четверг, 18 февраля, Верховная Рада назначила ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.
Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании.
Отметим, что кандидатуру Кичуна внесла фракция партии Слуга народа.
Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления - фракция Батькивщина), Юрий Павленко (по квоте Оппозиционной платформы - За жизнь) и Руслан Сидорович (по квоте Голоса).
Ранее представитель президента в КС Федор Вениславский не отрицал, что давно знаком с Кичуном. Многие называют его "человеком Вениславского", пишет УНИАН.
После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).
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- Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
- В декабря 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.
Кризис вокруг Конституционного суда:
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.