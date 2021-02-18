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Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ

18 февраля 2021, 14:17
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В Конституционном суде вакантными еще остаются 2 судейские должности.

Конституционный суд
Рада назначила нового судью Конституционного суда / Униан

В четверг, 18 февраля, Верховная Рада назначила ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании.

Отметим, что кандидатуру Кичуна внесла фракция партии Слуга народа.

Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления - фракция Батькивщина), Юрий Павленко (по квоте Оппозиционной платформы - За жизнь) и Руслан Сидорович (по квоте Голоса).

Ранее представитель президента в КС Федор Вениславский не отрицал, что давно знаком с Кичуном. Многие называют его "человеком Вениславского", пишет УНИАН.

Кичун
Виктор Кичун / КСУ

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

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  • Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
  • В декабря 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.

Кризис вокруг Конституционного суда:

  • 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.
  • По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
  • Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
  • Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
  • В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.
КСУ Конституционный Суд Виктор Кичун
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