Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ

Рада назначила нового судью Конституционного суда / Униан

В четверг, 18 февраля, Верховная Рада назначила ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании.

Отметим, что кандидатуру Кичуна внесла фракция партии Слуга народа.

Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления - фракция Батькивщина), Юрий Павленко (по квоте Оппозиционной платформы - За жизнь) и Руслан Сидорович (по квоте Голоса).

Ранее представитель президента в КС Федор Вениславский не отрицал, что давно знаком с Кичуном. Многие называют его "человеком Вениславского", пишет УНИАН.

Виктор Кичун / КСУ

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).

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Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

В декабря 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.

Кризис вокруг Конституционного суда: