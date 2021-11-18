Рада разрешила пограничникам применять боевое оружие

Рада разрешили пограничникам применять боевое оружие / УНИАН

Украинский парламент разрешил пограничникам применять боевое оружие. За соответствующие изменения в закон о Госпогранслужбе проголосовал 271 депутат.

Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Далее, законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, которые оснащены веществами слезоточивого и раздражающего действия, а также средства принудительной остановки транспортного средства.

Кроме того, для принудительного открытия помещений либо для устранения препятствий м для задержания лица, которое не выполняет законные требования военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

В конечном итоге, законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы.

Реклама

Читайте такжеЕсть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники 5-го отряда Государственной пограничной службы начали укрепление участка государственной границы с Россией.

В пограничном отряде создали комплексную механизированную инженерную группу, первостепенной задачей которой является обустройство инженерных заграждений на потенциально наиболее опасных участках границы с Россией. В частности, украинские пограничники будут обустраивать противотанковые рвы.