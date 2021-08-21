Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ

На границе Украины и РФ роют противотанковые рвы / dpsu.gov.ua

Украинские пограничники 5-го отряда Государственной пограничной службы начали укрепление участка государственной границы с Россией.

5-й отряд охраняет участок границы с Россией протяженностью 560 километров в Сумской области. При этом около 100 километров границы на данном участке пролегает по рекам, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В пограничном отряде создали комплексную механизированную инженерную группу, первостепенной задачей которой является обустройство инженерных заграждений на потенциально наиболее опасных участках границы с Россией. В частности, украинские пограничники будут обустраивать противотанковые рвы.

/ dpsu.gov.ua

Подчеркивается, что своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о политике в сфере защиты границы, которому и следуют подразделения ГПСУ.

/ dpsu.gov.ua

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Напомним, ранее эксперт-международник Максим Яли заявил - публикация российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" может указывать на возможные планы по новому военному наступлению России на Украину.

Эксперт сказал о том, что статья Путина может восприниматься в качестве информационной предпосылки к новой военной агрессии. Поэтому в Киеве должны быть готовы к подобному развитию событий.