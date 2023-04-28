"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФ

В Сети появились кадры последствий ракетного удара РФ. Люди показывают, что осталось от их жилищ.

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РФ нанесла ракетный удар по жилым домам в Украине / Скриншот Нацполиция, Facebook А.Небитов

Рано утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. В результате попаданий по жилым домам есть погибшие и раненые мирные жители.

В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани Черкасской области уже известно о 9 погибших, а под завалами могут оставаться люди.

В Сети появились кадры последствий ракетного удара РФ. Люди показывают, что осталось от их жилищ после попаданий российских ракет.

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Молодая девушка опубликовала видео из Умани и показала последствия прилета крылатой ракеты оккупантов РФ.

"Ракета попала в наш дом. Мы все в крови, стекла выбило. Тут спали дети, хорошо, что они все живы. Нет ни окон, ничего, я так испугалась. Никогда не думала, что такое может быть. С***и я вас ненавижу", — рассказала она.

Отметим, что квартира девушки серьезно пострадала. В результате попадания ракеты РФ остались выбитые окна и балконные двери, при этом видны следы крови на полу, а на месте падения ракеты бушевало пламя.

Очевидцы показали последствия ракетного удара РФ в Умани / Скриншот

В то же время в Украинке Киевской области обломки ракеты РФ попали в жилой дом. В результате в стене образовалась огромная пробоина между этажами. Часть стены жилого дома оказалась разрушена, окна выбиты.

Последствия ракетного удара РФ по Украинке / Facebook А.Небитов

Последствия ракетного удара РФ в Украинке / Скриншот

При этом в Днепре, где в результате ракетного удара РФ погибла женщина и ребенок, на месте взрыва произошел мощный пожар. На кадрах также зафиксированы разрушения. Кроме того, обломками повреждены частные дома, очевидцы показали осколки вражеских ракет.

Последствия удара РФ по жилому сектору в Днепре / Facebook/PoliceDniproRegion

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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