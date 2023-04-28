"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФ

Рано утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. В результате попаданий по жилым домам есть погибшие и раненые мирные жители.
В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани Черкасской области уже известно о 9 погибших, а под завалами могут оставаться люди.
В Сети появились кадры последствий ракетного удара РФ. Люди показывают, что осталось от их жилищ после попаданий российских ракет.
Молодая девушка опубликовала видео из Умани и показала последствия прилета крылатой ракеты оккупантов РФ.
"Ракета попала в наш дом. Мы все в крови, стекла выбило. Тут спали дети, хорошо, что они все живы. Нет ни окон, ничего, я так испугалась. Никогда не думала, что такое может быть. С***и я вас ненавижу", — рассказала она.
Отметим, что квартира девушки серьезно пострадала. В результате попадания ракеты РФ остались выбитые окна и балконные двери, при этом видны следы крови на полу, а на месте падения ракеты бушевало пламя.
В то же время в Украинке Киевской области обломки ракеты РФ попали в жилой дом. В результате в стене образовалась огромная пробоина между этажами. Часть стены жилого дома оказалась разрушена, окна выбиты.
При этом в Днепре, где в результате ракетного удара РФ погибла женщина и ребенок, на месте взрыва произошел мощный пожар. На кадрах также зафиксированы разрушения. Кроме того, обломками повреждены частные дома, очевидцы показали осколки вражеских ракет.
Ракетная атака РФ
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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