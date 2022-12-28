Ракетных ударов по энергосистеме Украины можно избежать: эксперт назвал выход

Это могло произойти еще летом или в начале ранней осени, считает Михаил Гончар.

Отключение света, Гончар / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Западные партнеры Украины могли бы обезопасить энергосистему еще до начала ударов россиян.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар отметил, что наши партнеры пока не готовы передавать Украине оружие, которое доставало б до Урала.

"Учитывая те заявления, которые звучали во время визита президента Украины в Вашингтон, то западные партнеры готовы передавать нам системы ПВО, но пока не готовы нам предоставить оружие, которое не то, что не достает до Урала, но и даже комплексы, которые бьют на несчастных 300 километров. И даже если будет покончено с недальновидным подходом о том, чтобы не допускать эскалации, не провоцировать Россию, то мы уже понесли большие потери (и продолжаем их нести), а для доставки систем и обучения персонала в случае принятого решения тоже нужно время", - отметил эксперт.

По его словам, это – те вопросы, которые должны быть решены еще летом или в начале ранней осени.

"Если бы это произошло, и ВСУ разнесли бы в российском пограничье несколько серьезных подстанций, то и в Москве бы хорошенько подумали, прежде чем бить по нашей энергосистеме", - подытожил эксперт.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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