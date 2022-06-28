Ракетный удар по Кременчугу: появилось жуткое видео с камер наблюдения

На кадрах видно, что люди, отдыхавшие в парке или проходящие мимо, от взрыва падали на землю.
В Сети появились видео с момента взрыва во время ракетного удара армии РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня.
Взрывная волна, которая от попадания ракет по городу докатилась до Городского сада, попала на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что люди, отдыхавшие в парке или проходящие мимо, от взрыва падали на землю.
Также глава ОВА Дмитрий Лунин, комментируя варварскую атаку РФ на ТЦ с мирными людьми, сказал, что "27 июня 2022 - самый трагический день в современной истории Полтавщины".
"Безчеловеческие преступления российских террористов привели к десяткам смертей в Кременчуге", - отметил он 28 июня.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Также стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
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