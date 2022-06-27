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ТРЦ в Кременчуге разнесло полностью: число погибших от удара резко возросло

27 июня 2022, 21:42

Стало известно, что число пострадавших от ракетного удара по Кременчугу достигла 50 человек.

Кременчуг
Кременчуг / ДСНС

Число погибших в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге достигло 11.

Как сообщил начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ТРЦ "Амстор" полностью разрушен после ракетной атаки.

"Уже 11 погибших в результате ракетного удара по Кременчугу. Спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ", - добавил он.

Тем временем стало известно, что число пострадавших от ракетного удара по Кременчугу достигла 50 человек. При этом почти 30 из них отказались от госпитализации.

Служба безопасности Украины квалифицировала ракетный удар по торговому центру в Кременчуге как нарушение законов и обычаев войны. Расследовать военное преступление отправили команду специалистов из Главного следственного управления СБУ.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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