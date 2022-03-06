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Ракетный удар по Житомирщине: 40 домов разрушены, есть жертвы

6 марта 2022, 09:23

По состоянию на утро 6 марта частный сектор в двух городах Житомирской области разбомблен оккупантами.

Разбомбленный частный сектор города Овруч Житомирской области 6 марта 2022 / t.me/dsns_telegram

В житомирской области врагом была осуществленная бомбардировка нескольких городов.

По данным ГСЧС ракетный удар был совершен по частному сектору города Коростень. 10 жилых домов были разрушены, произошло возгорание еще одного. Погиб один человек, ранены двое. Из-под обломков удалось спасти 5 детей.

Также был атакован частный сектор города Овруч Житомирской области. 30 частных жилых домов были разрушены, 5 из них - полностью.

К счастью, жертв и пострадавших в Овруче нет.

Напомним, предварительный серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.

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Также в Житомире оккупанты разбомбили школу.

  • Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара
    Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара
    Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара
    Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара
    Город Коростень, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара
    Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара
    Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара
    Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара
    Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram
  • Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара
    Город Овруч, Житомирская область после ракетного удара t.me/dsns_telegram

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