Ракетный удар по Житомирщине: 40 домов разрушены, есть жертвы

Разбомбленный частный сектор города Овруч Житомирской области 6 марта 2022 / t.me/dsns_telegram

В житомирской области врагом была осуществленная бомбардировка нескольких городов.

По данным ГСЧС ракетный удар был совершен по частному сектору города Коростень. 10 жилых домов были разрушены, произошло возгорание еще одного. Погиб один человек, ранены двое. Из-под обломков удалось спасти 5 детей.

Также был атакован частный сектор города Овруч Житомирской области. 30 частных жилых домов были разрушены, 5 из них - полностью.

К счастью, жертв и пострадавших в Овруче нет.

Напомним, предварительный серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.

Реклама

Также в Житомире оккупанты разбомбили школу.

Другие новости: