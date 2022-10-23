Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабжения

Во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений.
Во всех регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом глава государства отметил, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Об этом он сказал во время вечернего обращения
"Это делается для того, чтобы у всех людей был доступ к электроэнергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты - это значительно более длинное и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим. Со временем... Это время нужно пройти", - сказал президент.
Зеленский призвал и в дальнейшем не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники. Он призвал руководителей громад и мэров украинских городов следить, чтобы энергия не тратилась зря, потому что "сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок".
Восстановление энергоснабжения в Украине
В свою очередь председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать во многих регионах.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в некоторых областях остается сложная ситуация с восстановлением энергопитания.
"Самая тяжелая ситуация у нас сохранялась в этот день в Черкасской и Кировоградской областях. Там были проблемы с заживлением отдельных районов, в частности города Умань, поэтому сейчас энергетики продолжают работать над тем, чтобы решить эту проблему. Также у нас в течение сегодняшнего дня некоторые населенные пункты в Хмельницкой области, на Волыни, в Ривненской области оставались без энергопитания. Сейчас в этих областях продолжаются восстановительные работы, потребители подключаются к энергосети", - подчеркнул Кудрицкий.
Отключение электричества в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - Главред)", - сказал чиновник.
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