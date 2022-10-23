Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабжения

В Украине восстанавливают работу сетей электроснабжения / УНИАН

Во всех регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом глава государства отметил, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Об этом он сказал во время вечернего обращения

"Это делается для того, чтобы у всех людей был доступ к электроэнергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты - это значительно более длинное и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим. Со временем... Это время нужно пройти", - сказал президент.

Зеленский призвал и в дальнейшем не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники. Он призвал руководителей громад и мэров украинских городов следить, чтобы энергия не тратилась зря, потому что "сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок".

Восстановление энергоснабжения в Украине

В свою очередь председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать во многих регионах.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в некоторых областях остается сложная ситуация с восстановлением энергопитания.

"Самая тяжелая ситуация у нас сохранялась в этот день в Черкасской и Кировоградской областях. Там были проблемы с заживлением отдельных районов, в частности города Умань, поэтому сейчас энергетики продолжают работать над тем, чтобы решить эту проблему. Также у нас в течение сегодняшнего дня некоторые населенные пункты в Хмельницкой области, на Волыни, в Ривненской области оставались без энергопитания. Сейчас в этих областях продолжаются восстановительные работы, потребители подключаются к энергосети", - подчеркнул Кудрицкий.

Отключение электричества в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - Главред)", - сказал чиновник.

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