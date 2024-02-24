'Рано или поздно случится': украинцев предупредили об угрозе нового штурма Киева

Оккупантам РФ не достаточно взятия Авдеевки или Бахмута, считает Юрий Гудименко.

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Юрий Гудименко оценил вероятность нового штурма Киева / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, міноборони РФ

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко прокомментировал вероятность повторного наступления российских оккупантов на Киев.

"Я допускаю, что такое наступление возможно. Более того, я уверен, что рано или поздно он случится. Банально из-за того, что россияне не могут взятием еще одного пгт в Донецкой области решить задачи своей войны. Их задача в том, чтобы как-то триумфально, на весь мир зафиксировать свою победу над Украиной. Взятие Авдеевки, Бахмута, села Победа не решает эту проблему – этого недостаточно, чтобы иметь абсолютное преимущество на переговорах или для того, чтобы мы капитулировали или отступились от чего-то", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник считает, что психотип текущей российской власти укладывается в желание концентрацией войск быстрого решения очень сложных вопросов.

"Поэтому вполне вероятно, что рано или поздно россиянам придется повторять броски на Харьков, Запорожье, Николаев или Киев просто в желании все-таки достичь определенного результата, с которым можно выходить на мирные переговоры и чувствовать себя на них максимально уверенно Получится ли у них сейчас, после таких потерь техники? Думаю, что нет. Я бы сказал, что это наступление будет обречено с самого начала", - добавил Гудименко.

Смотрите видео - интервью Юрия Гудименко Главреду:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

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