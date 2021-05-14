Расчлененка в Киеве: мужчина жестоко расправился со своей матерью и пустился в бега

Полиция расследует убийство с расчленением в Киеве / УНИАН

В Киеве произошло жестокое преступление. 39-летний мужчина убил собственную 64-летнюю мать, после чего расчленил тело покойной.

Убийство произошло в ночь на 14 мая в Подольском районе Киева. Как уточняется в сообщении Вартові Еспресо в Telegram, преступление было совершено на проспекте Правды в доме №38.

Как сообщают журналисты, после убийства мужчина попытался скрыться и уехал из Киева. Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.

В сообщении уточняется, что жестокое преступление совершил психически больной мужчина.

Как уточнили в Департаменте уголовного розыска, задержанный мужчина рассказал, что "захоронил" части тела убитой в одном из лесов, а имущество жертвы сдал в ломбард.

Добавим, что по словам задержанного, на убийство с расчленением он пошел по причине того, что мать его якобы оскорбляла.

Напомним, в Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему. Убитым оказался преподаватель Харьковского национального университета городского хозяйства (ХНУГХ) Александр Евдокимов. Сообщается, что Евдокимов был ассистентом кафедры туризма и гостиничного хозяйства и имел ученую степень кандидата экономических наук.