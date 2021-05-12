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В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла - СМИ

12 мая 2021, 16:35

Жуткая сексуально-криминальная случилась в Харькове - студент якобы застал свою девушку, которая изменяла ему с преподавателем. И он обоих убил.

Вуз, Харьков
Жуткая сексуально-криминальная случилась в Харькове / kname.edu.ua/

Жестоко убитым 2 мая в Харькове вместе с девушкой молодым мужчиной является преподаватель Харьковского национального университета городского хозяйства (ХНУГХ) Александр Евдокимов. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Евдокимов был ассистентом кафедры туризма и гостиничного хозяйства и имел ученую степень кандидата экономических наук.

Подозреваемый в убийстве пары был оперативно задержан. По его словам, девушка изменяла с ним Александру. И парень якобы случайно застал любовников дома и из ревности убил сожительницу, а зачем напал на гостя.

Полиция сообщила, что подозреваемый нанес более 31 удара ножом Александру и около 18 ударов девушке и что у жертв были повреждения жизненно важных органов: в области шеи у потерпевшего и в области сердца у потерпевшей. Но близкие жертв утверждают, что убийца пришел в квартиру Евдокимова в час ночи, Александру нанес удар, лишивший его сознания, и потом зарезал преподавателя, а спавшей девушке перерезал горло и затем вонзил нож в сердце.

Есть информация, что подозреваемый в убийстве учился на четвертом курсе в том же вузе, где трудился Евдокимов.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В пятницу днем, 30 апреля, в Харькове злоумышленник в очереди в буфет открыл огонь по мужчинам из спецсредства для отстрела резиновых пуль.
  • Мужчины получили телесные повреждения и попали в больницу.
  • Очевидцы сказали, что неизвестный "высадил" в людей обойму резиновых пуль.

новости Харькова полиция убийство
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