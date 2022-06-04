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Рашисти сосредоточили основные усилия на Северодонецке и Бахмуте - Генштаб

4 июня 2022, 08:15

ВСУ успешно отбили атаку врага на Бахмутском направлении и отбросили их назад.

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Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецке / Фото t.me/luhanskaVTSA, Reuters

Российские военные продолжают попытки захватить Бахмут и Северодонецк. Там они сосредоточивают основные свои усилия. Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты пытаются захватить Северодонецк полностью.

"При поддержке артиллерии, враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, хотели осуществить наступление на Устиновку, однако украинские военные отбросили их назад.

На Бахмутском направлении враг применяет артиллерию. ВСУ отбили атаку оккупантов.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

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Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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