Рашисти сосредоточили основные усилия на Северодонецке и Бахмуте - Генштаб

ВСУ успешно отбили атаку врага на Бахмутском направлении и отбросили их назад.
Российские военные продолжают попытки захватить Бахмут и Северодонецк. Там они сосредоточивают основные свои усилия. Об этом сообщает Генштаб.
Оккупанты пытаются захватить Северодонецк полностью.
"При поддержке артиллерии, враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Кроме того, хотели осуществить наступление на Устиновку, однако украинские военные отбросили их назад.
На Бахмутском направлении враг применяет артиллерию. ВСУ отбили атаку оккупантов.
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
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Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.
Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
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