"Рашисты превратили город в руины": ВСУ отбили у оккупантов Волноваху

Волноваха - под контролем Украины / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Украинские военнослужащие отбили Волноваху, которая расположена на юго-западе Донецкой области. Она отметила, что город сильно пострадал - инфраструктура разбита, убиты гражданские, труппы лежат на улицах, люди прячутся по подвалам.

Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook.

"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", – написала она.

Игнатченко отметила, что артобстрелы не прекращаются второй день.

Как выглядит Волноваха сейчас / Фото Facebook Тетяна Ігнатченко

"Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят", - описала ситуацию в Волновахе представитель ОГА.

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В настоящее время в больнице находятся 11 раненых. Сколько погибших - пока что неизвнестно. Спасатели ГосЧС также не могут выехать из-за обстрелов.

Волноваха сейчас / Фото Facebook Тетяна Ігнатченко

"Город практически заблокирован российскими военными – сбродом-набродом-ихтамнетами-гореть-им-в-аду! Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам. у меня пока нет информации", - написала она.

Как сообщал Главред, в Василькове ночью 27 февраля оккупанты обстреляли детский интернат. В Сети обнародовали видеозапись с улицы Декабристов, которую сняли гражданские – здание полностью уничтожено.

В течение 26 февраля по Василькову и его окрестностям продолжались мощные обстрелы из баллистических ракет.