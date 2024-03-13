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Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией

Яна Ставская
13 марта 2024, 20:51
Запад должен сделать выводы и предоставить Украине соответствующее оружие, отметил эксперт.
Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией
6 марта РФ нанесла удар баллистической ракетой по порту Одессы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Россия нанесла удар по Одессе 6 марта, когда там находился президент Владимир Зеленский с делегацией грецкого премьера, чтобы продемонстрировать силу всем морским государствам, считает военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью Главреду рассказал, что здесь имеет место шантаж и запугивание.

"Именно поэтому и было использовано тяжелое оружие, ракета, в отличие от, например, "шахедов", которые на прошлой неделе были использованы для ударов по гражданским объектам", - отметил эксперт.

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Кузан подчеркнул, что "очень важно, чтобы Запад отвечал России предоставлением оружия для борьбы с террористами". Если же Запад не сделает такого вывода, тогда можно будет констатировать, что тактика запугивания ракетным террором западных лидеров работает, добавил он.

Но, заметил Кузан, постепенно все больше стран склоняются к мысли, что ограничения должны быть отменены.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Все подробности обстрела Одессы 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер".

Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

"Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были совсем близко. Мы не успели уйти в укрытие, это очень шокирующий опыт", - поделился греческий премьер.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника. По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

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