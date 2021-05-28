Разбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильма

В Киеве сорвали ЛГБТ показ / Facebook/oksana.pokalchuk

В Киеве в помещении Dialog Hub на улице Владимирской представители организации Solaris сорвали закрытый пресс-показ документального ЛГБТ-фильма Будьмо Гей.

Как говорится в сообщении Киевпрайд в Facebook, под окна Dialog Hub в 19:00 27 мая пришло около десяти человек в масках и с черными флагами с логотипом Solaris, которые и включили на громкоговорители психоделическую музыку.

"Они постучали в окно, но потом мирно стояли полчаса с громко включенной музыкой. Через полчаса они разбили окно и бросили файер и шашку со слезоточивым газом. После этого сразу убежали", – говорится в сообщении.

/ Facebook/oksana.pokalchuk

В сообщении отмечается, что 20 гостей получили легкие ожоги глаз и кашель, который продлился около часа. На место происшествия вызвали полицейских, пожарных и медиков.

Напомним, ранее в Киеве прошел марш трансгендеров. В то же время противники марша трансгендеров вышли на акцию протеста. Не обошлось без потасовок.