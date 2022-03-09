Разбитый мост в Ирпене и позиции оккупантов: появились спутниковые фото Киевщины

Сейчас в Киевской области довольно напрядженная ситуация.
Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки Украины, на которых зафиксированы разрушения и позиции российских оккупантов под Киевом.
На одном из фото видно разрушенный мост через реку Ирпень, сообщает Sky News.
На другом снимке замечено движение бронетехники противника, которая двигалась к северо-востоку от аэропорта Антонова вблизи Гостомеля.
Напомним, в Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле, Забучье и Михайловке-Рубежовке Киевской области сложилась гуманитарная катастрофа. Войска РФ не разрешают местным жителям выходить из дома, а "Красному кресту" - убирать трупы.
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Автор: Сергей Коломиец