Трупы в подвалах и на улицах, а живых не выпускают из домов: оккупанты довели Киевщину до катастрофы

Оккупанты довели Киевщину до гуманитарной катастрофы/ facebook.com/mvs.gov.ua

В Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле, Забучье и Михайловке-Рубежовке Киевской области сложилась гуманитарная катастрофа.

Войска РФ не разрешают местным жителям выходить из дома, а "Красному креса" - убирать трупы, сообщили в МВД Украины.

"Иногда человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. За Ирпень ведутся бои. Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты", - говорится в сообщении.

Мэру Ирпеня войска РФ угрожали убийством и требовали сдать Ирпень, но Ирпень не сдается.

Читайте также"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к Киеву"Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.7 марта в Буче был взорван Институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки. Во всем Приирпеньи – трупы в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

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Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье - уже эпицентр гуманитарной катастрофы.

"Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь! Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников. Призываем все международное сообщество приложить усилия по спасению мирного населения от гибели", - подытожили в МВС.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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