Раздавил на глазах у отца: под Тернополем мужчина сбил девушку и сбежал после приговора в Польшу

Водитель после аварии услышал приговор суда и сбежал в Польшу

В Тернопольской области возле села Сапогов Борщевского района автомобиль насмерть сбил 21-летнюю студентку Марианну Якимчук. Девушка вместе с отцом возвращалась из Тернополя домой на праздники. Однако, выйдя из автобуса, на пешеходном переходе ее сбила машина.

Трагедия случилась в 2018 году, и после трех лет судебного процесса, мама покойной Марианны Якимчук Галина Якимчук рассказал, что виновника ДТП приговорили к 7 годам лишения свободы, но в тот же день, услышав приговор, он сбежал в Польшу, пишет ТСН.ua.

Как рассказал мама Марианны, в день трагедии, ее дочь возвращалась вместе с отцом домой. Девушка успела только выйти из автобуса и до половины перейти дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль. Отец Марианны в то время стоял на обочине, он задержался, а его дочь пошла вперед. Мужчина успел увидеть, как Марианну сбила машина. Девушка умерла мгновенно, еще до приезда медиков.

"Для нас с мужем с тех пор жизнь словно остановилась. Мы три дня после трагедии просто сидели, не двигались. Нас тогда как бы живьем закопали в яму. После смерти Марианны я долго лечилась. Думала, что боль пройдет со временем, но этого не произошло, я до сих пор не могу пережить и осознать того, что моей Марианны больше нет. У меня больше нет сил ", — рассказала мать покойной Галина Якимчук.

Галина Якимчук рассказала, что суд над виновником ДТП длился три года. По словам женщины, водитель, сбивший Марианну, постоянно менял показания и затягивал судебный процесс.

"Он постоянно выкручивался. Не являлся на заседания. Говорил, что не виноват. Сначала говорил, что виновата скользкая дорога, и эксперт из Тернополя это подтвердил, а затем мы добились, чтобы экспертизу делал специалист из Киева, и тот все опроверг. Мы прошли через суды всех инстанций и доказали, что именно этот человек виноват в том, что не стало моего ребенка", — говорит Галина Якимчук.

Мать вспоминает, что на последнем судебном процессе, который проходил в марте 2021 года она была одна, без адвоката и мужа. Она думала, что осужденного задержали в зале суда, потому что там его окружили молодые парни. Однако спустя полтора месяца женщине рассказали, что мужчина на свободе, потому что бежал за границу.

"На последнем суде я была одна, без мужа. Мой адвокат в то время был на другом заседании. Когда все закончилось, и Апелляционный суд приговорил убийцу моей дочери к 7 годам лишения свободы, я была рада, что наконец справедливость восторжествовала и все закончилось. Тогда я увидела, что этого человека в зале суда окружили какие-то молодые парни. Я думала, что это конвой в гражданском и поехала домой, а это вероятно были его знакомые. Я не знала, что этот человек не сидит. Только спустя полтора месяца мне рассказали, что он на свободе. Тогда я написала заявление в полицию в районном центре. Мне там и подтвердили, что он уехал за границу. Как? Этого мне не объяснили. Впоследствии мне неравнодушные люди также рассказали, что этот горе-водитель во время следствия неоднократно выезжал за границу. Чтобы это делать, должно быть разрешение от прокурора. Может договорились. Этот водитель, сбивший мою Марианну, зарабатывает тем, что возит людей на заработки в Польшу, может, воспользовался какими-то знакомствами и пересек границу", — рассказывает женщина.

Женщина рассказала, что только недавно в полиции ей сообщили, что беглеца объявят в международный розыск через Интерпол.

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"Неделю назад я звонила в уголовный розыск. Они мне сказали, что уже готовят документы для подачи в Интерпол. Оперуполномоченный говорил, что сейчас идет процедура перевода, которая занимает от месяца до полугода времени", — говорит Галина Якимчук.

По словам Галины Якимчук, мать осужденного, которая работает и живет за границей, предложила ей "любые деньги, чтобы ее сын не был в тюрьме".

"Она предлагала мне деньги. Говорила, что готова заплатить, сколько я захочу, лишь бы, чтобы я просила суд изменить ее сыну приговор и согласилась на меньший срок. Я отказалась, разве жизнь моего ребенка имеет цену, разве такое можно оценить деньгами? Я ей сказала, что просто хочу справедливости. Тогда она начала рассказывать мне, что у ее сына есть маленький ребенок. Я ей ответила, что у меня уже никогда не будет ни детей, ни внуков. Я очень боюсь, что потом эти деньги, которые мать виновника ДТП предлагала мне, пошли на другое", — добавляет мать покойной Марианны.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая, осужденного не взяли под стражу в зале суда, так как на момент вынесения приговора, он был на свободе под залогом.

"Согласно ст. 29 Конституции Украины "Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и по основаниям и в порядке, определенных законом". Так, положения п 4 п. 1 ч. 4 ст. 374 УПК Украины устанавливают, что суд может принять решение о мерах обеспечения уголовного производства, в том числе решение о мере пресечения до вступления приговора в законную силу. Во время досудебного расследования виновнику ДТП было избрано пресеченияе в виде круглосуточного домашнего ареста, который суд по жалобе стороны защиты заменил впоследствии на ночной арест. Прокурор с целью обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого обратился о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, однако судом было отказано в удовлетворении этого ходатайства и применено более мягкую меру пресечения, предложенную стороной защиты, а именно — залог в 76 040 грн. Указанный мера пресечения была применена к лицу на протяжении всего судебного и апелляционного рассмотрения (в течение 1,5 года). Оснований, предусмотренных УПК Украины, для изменения на строгую меру пресечения не было, поскольку обвиняемый выполнял процессуальные обязательства, возложенные на него судом", - сообщила пресс-секретарь Тернопольской областной прокуратуры.

Пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области добавила, что правоохранители не могли без решения суда задержать подозреваемого.

"Согласно ч.1 ст. 535 УПК Украины судебное решение апелляционной инстанции обращается к исполнению в органы Нацполиции не позднее, чем спустя 3 дня с момента оглашения решения. Таким образом, в то время нельзя было применить другую меру пресечения, то есть взять под стражу лицо, поскольку последнее уже находилось под мерой пресечения в виде залога", — сообщила Леся Гурецкая.

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Мать покойной Марианны же отмечает, что из-за подобного осужденные за убийства могут свободно выезжать из страны.

"Какое же это правосудие? Значит теперь любой, кто убил человека, может просто уехать за границу и жить там, как ничего и не произошло. Это ненормально. Единственное, чего я хочу, чтобы виновник был наказан, а решение суда выполнялось", — отмечает Галина Якимчук.

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