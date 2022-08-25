УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президенты

25 августа 2022, 22:42

Зеленский выразил благодарность Байдену за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и макрофинансовую.

Зеленский, Байден
Зеленский, Байден / reuters, president.gov.ua

25 августа прошел долгий телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского коллеги Джо Байдена.

Как сообщается на сайте президента, лидеры обсудили широкий круг вопросов.

Помощь для Украины

Зеленский выразил благодарность за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и макрофинансовую. Он также отметил вчерашнее заявление Байдена предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 млрд долларов. В эту сумму вошли 3 млрд долларов оборонной помощи и 3 млрд долларов финпомощи через Всемирный банк.

Видео дня

"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", - отметил президент.

Президент также поблагодарил Байдена за то, что в новый пакет помощи включили такие средства противовоздушной обороны, как зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

"Эти современные системы ПВО помогут нам защитить наши города от ракетного террора", - подчеркнул он.

Инфраструктура Украины

Стороны обсудили масштабы разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. В связи с этим Зеленский предложил Байдену усилить двустороннюю координацию для решения первоочередных задач по восстановлению объектов критической инфраструктуры, которые пострадали от российских атак.

Ситуация на ЗАЭС

Украинский президент рассказал о глобальных рисках, которые может повлечь за собой нынешняя ситуация с оккупацией Запорожской АЭС и боевых действий в ее районе. Лидеры согласились с необходимостью того, что АЭС должна вернуться под контроль Украины, а также допустить на нее миссию МАГАТЭ.

Санкции против России

Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

"Свободный мир должен усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру", - сказал украинский президент.

"Референдумы" в оккупации

Стороны также отметили важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения любых фейковых "референдумов" на украинской земле.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Читайте также:

война в Украине новости США Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:55

Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный удар

22:42

Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президентыВидео

22:26

ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступлениеВидео

22:15

"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяцВидео

22:05

Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

Реклама
21:52

Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного городаВидео

21:38

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJВидео

21:34

Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армииВидео

21:25

В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

21:21

Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

21:19

Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – ForbesВидео

20:54

Плюс 137 тысяч: зачем Путин увеличивает армию?мнение

20:48

Скандальное решение: Гаага добивается отмены санкций против РФ

20:43

Любовь победит зло: боец ВСУ ворвался в прямой эфир и позвал известную украинскую телеведущую замужВидео

20:40

Лицемерие Лукашенко на грани скотствамнение

20:21

Вокруг Запорожской АЭС могут создать демилитаризованную зону - предложение Госдепа СШАВидео

20:18

Станет папой Верки: Алексей Арестович приударил за мамой Сердючки на концертеВидео

20:15

В Евросоюзе придумали, чем заменить "визовый бан" для россиянВидео

20:10

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

20:09

Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробностиВидео

Реклама
19:43

Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – ГенштабВидео

19:39

Шикарные отели и свидания: СМИ выяснили новые подробности личной жизни дочери Путина

19:28

Лучше не переходить им дорогу: 4 знака зодиака, которые ненавидят сильнее всегоВидео

19:24

Громкий скандал: в ООН "приравняли" Украину к России после удара в ЧаплиноВидео

19:14

В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

19:13

Распад России уложится в десять летмнение

19:04

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

18:48

В День рождения Горбунова Катя Осадчая сделала мужу необычное пожелание

18:42

Россия снова выпрашивает у Украины переговоры – хотят "говорить" в любых форматахВидео

18:30

Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в УкраинеВидео

18:27

"Панаехали": в Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка

18:25

Ретроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022Видео

17:44

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

17:40

Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на ХерсонщинеВидео

17:22

Перешел на сторону зла: "Железный человек" Роберт Дауни-младший поддержал Россию

17:17

Будут специальные военные мероприятия: эксперт предположил, как могут освободить ЗАЭСВидео

16:52

Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от электросети - ЭнергоатомВидео

16:50

Безопасного для Украины преемника Путина нет, Украине и Западу нужно усиливаться – посол БританииВидео

16:31

ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробностиВидео

16:02

В России цинично признали удар по поезду в Чаплино: из чего обстреляли людейВидео

Реклама
15:59

"Чума 21 века": МИД прокомментировал террор на День НезависимостиВидео

15:57

Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в КиевеВидео

15:38

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

15:34

По стопам Кличко: "одессит" Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

15:30

Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУВидео

15:28

Не зря его теща не любит: выяснилось, как Тарзан использовал Королеву

15:24

Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам УкраиныВидео

15:04

Боевые действия такой интенсивности РФ сможет поддерживать полгода - экспертВидео

14:51

Движение сопротивления в День Независимости подняло флаг Украины над МариуполемВидео

14:22

Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять