Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президенты

Зеленский выразил благодарность Байдену за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и макрофинансовую.
25 августа прошел долгий телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского коллеги Джо Байдена.
Как сообщается на сайте президента, лидеры обсудили широкий круг вопросов.
Помощь для Украины
Зеленский выразил благодарность за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и макрофинансовую. Он также отметил вчерашнее заявление Байдена предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 млрд долларов. В эту сумму вошли 3 млрд долларов оборонной помощи и 3 млрд долларов финпомощи через Всемирный банк.
"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", - отметил президент.
Президент также поблагодарил Байдена за то, что в новый пакет помощи включили такие средства противовоздушной обороны, как зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
"Эти современные системы ПВО помогут нам защитить наши города от ракетного террора", - подчеркнул он.
Инфраструктура Украины
Стороны обсудили масштабы разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. В связи с этим Зеленский предложил Байдену усилить двустороннюю координацию для решения первоочередных задач по восстановлению объектов критической инфраструктуры, которые пострадали от российских атак.
Ситуация на ЗАЭС
Украинский президент рассказал о глобальных рисках, которые может повлечь за собой нынешняя ситуация с оккупацией Запорожской АЭС и боевых действий в ее районе. Лидеры согласились с необходимостью того, что АЭС должна вернуться под контроль Украины, а также допустить на нее миссию МАГАТЭ.
Санкции против России
Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.
"Свободный мир должен усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру", - сказал украинский президент.
"Референдумы" в оккупации
Стороны также отметили важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения любых фейковых "референдумов" на украинской земле.
Военная помощь Украине
Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
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