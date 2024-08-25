"Разработка" и вербовка: Буданов рассказал об агентуре ГУР в России

Агентурная сеть Украины в РФ продолжает увеличиваться, говорит начальник Главного управления разведки.

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Кирилл Буданов рассказал об агентах ГУР в РФ / коллаж Главред, фото УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал об украинских агентах, которые действуют в тылу страны-агрессора РФ.

Любая операция во враждебном тылу начинается с так называемой "разработки" - поиска людей, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовки. Об этом он написал в материале для NV, сообщает пресс-служба ГУР.

По словам главы украинской военной разведки, этот процесс очень кропотливый, однако агентурная сеть Украины продолжает увеличиваться.

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"Существуют три мотива для сотрудничества с разведкой – материально-финансовый, идейно-патриотический, а также ненависть к третьему лицу или общий враг. Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов", - отметил украинский военачальник.

В свою очередь офицер ГУР с позывным "Харциз" добавил, что настоящая агентурная работа - это не ситуативное, одноразовое сотрудничество, а долговременные отношения.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников по РФ. Украинские дроны атаковали сразу пять регионов в России, атака стала одной из самых массовых за время войны.

Напомним, ранее Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс. В РФ существует миф о "неприступном Крыме", однако история показывает обратное - те, кто хотел завоевать полуостров, достигали своей цели, заявил Кирилл Буданов.

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