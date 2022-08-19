Разрешен выезд за рубеж некоторым мужчинам призывного возраста: названы условия

Оформление выезда за границу будет происходить на портале Дия, подчеркнула Юлия Свириденко.
С 1 сентября 2022 года разрешен выезд за рубеж на срок до 7 дней не более 10 работников экспортоориентированных компаний - мужчин призывного возраста, сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
По ее данным, согласно решению Кабмина, у этих работников средняя заработная плата должна быть не менее 20 тыс. грн и отсутствовать задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, подчеркнула она в эфире всеукраинского телемарафона.
"Большой запрос экспортоориентированного бизнеса иметь возможность выезжать за границу, и мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, который платит официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тыс. грн, то 10% штатной численности, но не более 10 людей будут иметь возможность выезжать сроком до семи дней за заявкой работодателя. И все это будет происходить на портале "Дия", - сказала представитель Кабмина.
Свириденко добавила, что это важный шаг, необходимый для бизнеса - чтобы работники имели возможность принимать участие в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.
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