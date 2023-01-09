Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли Очаков

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за ракетного удара уже 8 человек госпитализированы.

Ракетный удар Очаков / t.me/tymoshenko_kyrylo/3356

В понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Очаков находится под обстрелом российских террористов.

Из-за этого оккупанты повредили больницу - там выбиты окна и двери. На территории медицинского учреждения нет пострадавших.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за ракетного удара пострадали 100 домов.

По состоянию на 16:50 9 января Виталий Ким сообщил о 8 раненых из-за террористического обстрела города, изначально сообщалось о 5. 3 человек перевезли в Николаев на лечение.

"Раненых и дальше госпитализируют", - сообщил Ким.

Напомним, сегодня утром, 9 января, российские оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района на Харьковщине.

В результате погибла 60-летняя владелица мясного магазина. Тело погибшей спасатели откапывали из-под завалов.

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