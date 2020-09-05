"Реанимация и самосуд": на Запорожье в кафе была резня

В Запорожской области в кафе мужчина ножом ранил четырех парней / Скриншот с zp.npu.gov.ua

В городе Орехов Запорожской области в пятницу, 4 сентября, поздно вечером в кафе на ул. Набережной между мужчинами, которые распивали спиртное, произошел конфликт, он перерос в драку, а потом была резня.

Резню устроил 35-летний мужчина, ножевые ранения получили четверо парней, один из них попал в реанимацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, в реанимацию попал 18-летний парень, он получил удар ножом в грудь. Правоохранители задержали злоумышленника и предотвратили попытку самосуда – посетители кафе перевернули его легковушку.

"…в развлекательном заведении… между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, который перерос в драку. В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, ...а потом еще троих 17-летних юношей, причинив им непроникающие ранения конечностей и туловища…", – выяснили правоохранители.

На Запорожье в кафе мужчина ножом ранил четырех парней, над ним хотели совершить самосуд / Скриншот с zp.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 п. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.