Ребенок ушел гулять и найден мертвым в коллекторе: СМИ узнали детали трагедии на Днепропетровщине

Гибель мальчика в Покрове обросла новыми подробностями / Скриншот

В городе Покров Днепропетровской области найденный мертвым 8-летний мальчик был из семьи ромов.

Возможно, до гибели ребенок находился в заброшенном здании, которое находится возле коллектора, сообщает ТСН со ссылкой на сведения правоохранителей.

По словам мэра Покрова Александра Шаповала, в семье погибшего якобы были какие-то проблемы.

"Обратилась мама в отдел полиции с тем, что 2 июня в 12:00 дня ребенок вышел из дома на детскую площадку и больше не вернулась...", – поделился глава города.

После трагедии начато производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следователям необходимо выяснить, мальчик сам оказался в коллекторе, или его туда cбросили.

В Покрове найден мертвым мальчик – видео с места трагедии

Читайте такжеРазрывали ребенка и душили: в Харькове муж и жена, которые разводятся, дико делили дочьНапомним, 8 июня в Покрове кинолог вместе со служебной собакой нашел в коллекторе тело 8-летнего мальчика. Мать сообщила о пропаже ребенка 6 июня. Потом правоохранители начали поисковую операцию.

Тело мальчика нашли в коллекторе, который находился недалеко от его дома.

Справка. В Украине за умышленное убийство одного человека грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.