Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

Давид Арахамия / УНИАН

Проведение референдума в Украине о возможных изменениях в Конституцию и условиях мира возможен только после прекращения боевых действий. Об этом после переговоров с россиянами в Стамбуле член украинской делегации Давид Арахамия.

"В социальных сетях начали предварительные вбросы делать — какой-то референдум через "Дию". У нас есть закон об общенациональном референдуме, он принят в Верховной Раде, он не может ни в условиях военного положения работать, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир, не должно быть никакой агрессии, только после этого можно запускать такие процессы. Это очень важно", — сказал Арахамия.

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Напомним, ранее глава переговорной группы и народный депутат Давид Арахамия рассказал о результатах переговоров с РФ в Стамбуле.

На брифинге он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.

"Переговоры не просто так состоялись в Турции. Ведь государство может стать гарантом безопасности Украины", - сказал Арахамия.

Итак, могут стать гарантами Украины: