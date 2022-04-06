"Решения надо принимать немедленно": жителей двух областей Украины призвали эвакуироваться

Жителей двух областей Украины призвали эвакуироваться / скриншот

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

В эфире всеукраинского телемарафона Верещук подчеркнула, что покидать области необходимо в ближайшее время.

"Надо немедленно принимать решения, если Луганский глава ОГА или Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем. Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно", - отметила вице-премьер-министр.

Верещук объяснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест стальной воли украинской армии, власти и всего украинского народа.

Российские военные могут усилить наступление на Донбассе

Российские оккупанты продолжают стягивать в Луганскую область технику и живую силу. Они готовятся наступать через несколько дней.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отмечает, что украинские военные готовы дать отпор врагу.

"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей. Я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", – заявил Гайдай.

Ранее сообщалось, что россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек. Орки бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов.

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