Верещук высказалась о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов

Верещук о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов / Facebook Ирина Верещук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на заявление РФ о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя. По ее словам, с такими заявлениями российские оккупанты выступают каждый день.

"Они постоянно это заявляют. И не соблюдают. Сегодня тоже был (объявлен "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя, - ред.) и ни одного автобуса не пропустили", - сказала Верещук в комментарии РБК-Украина.

В то же время, она уточнила, что Украина обратилась с соответствующим запросом о прекращении огня и обеспечении работы гуманитарных коридоров 31 марта через Международный комитет Красного Креста. Ответ получен не был.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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