"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснение

Призывник срочной службы расстрелял своих сослуживцев / Facebook/UA.National.Police, скриншот с видео

Психолог из Харькова Елена Калиниченко прокомментировала поведение Артемия Рябчука, когда он рассказывал о том, как убивал коллег по службе.

По словам психолога, фраза "он умудрился сбежать" сопровождается нервной ухмылкой. Это показывает, что солдат еще не осознал своих действий и воспринимает все как компьютерную игру, в которой чувствует себя главным героем, пишет "ТСН".

"Субъект решил, что является героем игры и должен перейти на новый уровень. Действовал сознательно, устанавливая логические связи – "я убил ее, чтобы она не сообщила", - рассказала психолог.

По мнению эксперта, Артемий рассматривал всех как препятствие на пути к своей цели – бегству. Например, женщину водителя, которая согласилась подвезти его, он рассмотрел как помощницу на новом уровне игры, поэтому и оставил ее живой.

Эксперт считает, что пока парень еще не осознал своих действий.

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Расстрел нацгвардейцев в Днепре: врачи спасают раненых

В настоящее время в больнице им. Мечникова четверо раненых. Операции только закончились. Они продолжались с 7 утра.

Самый тяжелый пациент – Игорь. Парень получил несколько тяжелых ранений. У него контузия печени, литр крови в брюшной полости. Сейчас он в реанимации.

22-летний Владислав поступил с переломом левого бедра. Парня спасло чудо, потому что пуля остановилась возле бедренной артерии, не зацепив её.

Третий пациент - 19-летний Денис получил ранение средней тяжести.

Также с тяжелыми ранениями в больницу поступила девушка Жанна. Она потеряла много крови и находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Еще один раненый находится в больнице №16.

Призывник срочной службы расстрелял своих сослуживцев

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.