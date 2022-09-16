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Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

16 сентября 2022, 04:40

Относительно алкогольных и табачных изделий цены на них с начала года увеличились, соответственно, на 23,6% и 13,3%.

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Какие продукты подорожали больше всего / pixabay

С начала текущего года в Украине цены на продукты питания увеличились в среднем на 25% - больше всего выросли в цене овощи и фрукты, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, цены в Украине на продукты питания и алкогольные напитки с начала текущего года выросли на 25%.

Лидерами подорожания являются фрукты (60,2%), овощи (58,5%), рыба (33,1%), хлеб (29%) и сахар (27,9%).

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Единственный продукт, который в августе 2022 года стоил дешевле, чем в декабре 2021 года, - яйца (-17%).

Относительно алкогольных и табачных изделий цены на них с начала года увеличились, соответственно, на 23,6% и 13,3%.

Среди товаров непродовольственной группы больше всего в цене прибавили топливные и смазочные материалы (64%) и бытовая техника (25,9%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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