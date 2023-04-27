Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

Предложения о мирных переговорах свидетельствуют о слабеющих ресурсах РФ, уверен глава МО.

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Алексей Резников высказался о переговорах с РФ / twitter.com/oleksiireznikov, pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, когда будет возможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией.

Он уверен в том, что РФ должна пройти путь от страны-агрессора, к стране развивающейся. Об этом глава Минобороны отметил в интервью РБК-Украина.

Говоря о предложении Эммануэля Макрона о мирном плане с участием Китая, он сказал: "Каждый лидер страны видит себя зафиксированным в истории – что он в итоге добился мира. Это уже не мир в одной стране, это мир в мире. Все хотят свое лидерство проявить. Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно находится игрок, который нас представлять готов, мол: "Ну, давайте поговорим".

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Вместе с тем говоря о вероятности переговоров о мире, собеседник сказал, что на них повестку диктовать будет Украина.

"Будет говорить: "Мы хотим, чтоб за нашим столом сели американцы, британцы, французы, немцы, турки, поляки. Мы хотим, чтоб это была коалиция стран, которые готовы взять на себя обязательства обеспечить нам безопасность завтра". Просто фасилитатор нам не нужен. Мы справимся без фасилитатора", — отметил министр обороны.

Вместе с тем звучащие в последнее время на международной арене предложения о начале мирных переговоров он назвал свидетельством слабеющих ресурсов агрессора.

"На самом деле, когда вы видите такое количество предлагающих союзников – это значит, что Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты", — пояснил глава МО.

Резников также говорит, что возобновление полноценного дипломатического и торгового сотрудничества с РФ возможно только после смены правящего режима в РФ.

"Однозначно, нет (не при нынешнем режиме в Кремле, - ред.). Думаю, уже с теми, кто сменит их режим. Они могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими и им будет легче кивать на предшественников, мол, это они все испортили", — добавил он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить оккупированный Крымский полуостров агрессору, чтобы положить конец войне с РФ.

Также президент Бразилии призвал к созданию аналога "Большой двадцатки" для достижения мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ. Кроме того, он обвинил США и ЕС в "поощрении" войны.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

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