Резников об ударе по порту Одессы: Россия хочет морить голодом другие страны

Россия морить голодом другие народы - Резников / Facebook/reznikovoleksii

Российские войска утром в субботу, 23 июля, нанесли мощный ракетный удар по порту Одессы, что свидетельствует лишь о том, что враг использует вооружение для того, чтобы морить голодом другие страны, сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.

"Только вчера было достигнуто соглашение о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. Сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия организовала искусственный голод Голодомор, используя винтовки. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие страны",- пишет Резников.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после ракетного удара, который российские оккупанты нанесли по порту в Одессе.

В ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США в субботу в Киеве он рассказал американским гостям о ракетных ударах по Одесскому порту менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей относительно экспорта украинского зерна.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.