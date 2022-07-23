УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Резников об ударе по порту Одессы: Россия хочет морить голодом другие страны

23 июля 2022, 17:29

Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие страны, сообщил глава Минобороны.

резников
Россия морить голодом другие народы - Резников / Facebook/reznikovoleksii

Российские войска утром в субботу, 23 июля, нанесли мощный ракетный удар по порту Одессы, что свидетельствует лишь о том, что враг использует вооружение для того, чтобы морить голодом другие страны, сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.

"Только вчера было достигнуто соглашение о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. Сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия организовала искусственный голод Голодомор, используя винтовки. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие страны",- пишет Резников.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после ракетного удара, который российские оккупанты нанесли по порту в Одессе.

В ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США в субботу в Киеве он рассказал американским гостям о ракетных ударах по Одесскому порту менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей относительно экспорта украинского зерна.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

зерно военная агрессия РФ новости Украины Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Всегда была сильной": Влад Яма растрогал воспоминаниями о покойной Руслане Писанке

17:53

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

17:39

"Самое удачное место для суда": в Украине предлагают провести трибунал над РФ в ХарьковеВидео

17:38

Россия может поделиться на 19 независимых республик: на форуме в Праге обсуждают пути распада РФВидео

17:29

Резников об ударе по порту Одессы: Россия хочет морить голодом другие страныВидео

Реклама
17:21

Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить одежду: секреты хозяйкам

17:07

Оккупантам некуда будет деваться: ВСУ уничтожают мосты, чтобы заблокировать врага - экспертВидео

17:00

"Вы победите": Джонсон приехал к украинским военным на полигон в БританииВидео

16:54

РФ всегда найдет пути, как не выполнять обещания: Зеленский о ракетном обстреле ОдессыВидео

16:17

Орбан стал на сторону Путина и обвинил ЕС в "неправильной позиции" в войнеВидео

16:13

"Бомбы по 500 кг": в Воздушных силах сообщили об угрозе для УкраиныВидео

16:07

Третья мировая уже началась: дипломат объяснил, почему Запад держится в стороне и какая роль КитаяВидео

16:01

Обстрел Одессы: у Зеленского назвали РФ "ничтожной" и обвинили в подлой провокацииВидео

15:40

В ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

15:24

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

15:15

Сразу на 20 тыс. гривен: депутаты Верховной Рады подняли себя зарплаты до 49 тысячВидео

15:12

"Война в Украине на годы не затянется": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

14:51

Защищая Украину от оккупантов, трагически погиб украинский футболист

14:40

Взрывное совещание в Лисичанске: полсотни оккупантов уничтожены в результате "хлопка"Видео

14:40

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту на Херсонщине: отрезают оккупантов от поставок оружияВидео

Реклама
14:23

Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецептВидео

14:14

Синоптик предупредил об атаке африканской жары: когда и где Украину раскалит под +40°Видео

13:49

Продивус просит лишить боксера-коллаборанта Невеселого звания мастера спорта: "Предателям ничего не сойдет с рук"

13:45

Уничтожили оккупантов, БМП и вертолет: появились подробности освобождения села на ХерсонщинеВидео

13:29

Лучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ ОдессыВидео

13:25

РФ ударила ракетами по порту в Одессе: там было зерно, которое ждало отправкиВидео

13:12

"Ей было больно, но она улыбалась": муж Русланы Писанки впервые дал интервью после ее смертиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 июля 2022: Львам – деньги, Скорпионам – необычные события, Рыбам – сплетниВидео

12:55

"Шарик лопнет": пластический хирург объяснил, что не так с внешностью ПутинаВидео

12:31

Думал, что армия РФ - "самая сильная в мире": ВСУ ликвидировали самоуверенного оккупанта

12:26

Убийственное лечение: в РФ умер глава создающего оружие для российской армии КБ

12:17

В России живут "рабы", им нужен "царь": Огрызко рассказал, почему россияне не свергнут ПутинаВидео

11:37

Победа Украины в войне с РФ: экс-глава МИД назвал два ключевых условияВидео

11:21

ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал РоманенкоВидео

11:09

Убитый на остановке в Харькове 13-летний мальчик оказался сыном украинской шахматисткиВидео

11:00

"Не будем жить под оккупантом": патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихадВидео

10:41

Груз 200 для Татарстана: ВСУ уничтожили многодетного российского оккупантаВидео

10:14

Когда начнется экспорт зерна из Украины: в ООН назвали дату первого рейсаВидео

10:00

ВСУ перерезают каналы снабжения РФ и идут в контрнаступление на Херсонщине - британская разведкаВидео

09:36

"Вы еще поймете русский, это будет ваш любимый язык": пьяный россиянин в Эстонии оскорблял украинокВидео

Реклама
09:31

Гороскоп на сегодня 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

09:31

РФ нанесла мощный ракетный удар по Кировоградской области, есть погибшие и раненыеВидео

08:58

Подготовка к контрудару ВСУ: оккупанты минируют берег Ингульца – ISWВидео

08:39

США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS - Белый домВидео

08:35

Что делать с Беларусью?мнение

08:26

Оккупантов уничтожили вместе с техникой: в Горловке взлетела на воздух база РФВидео

08:22

Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц летаВидео

08:12

В боях за Украину погибли два добровольца из СШАВидео

07:30

В Николаеве, Кропивницком, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

06:13

Вести из адамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять