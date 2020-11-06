Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью

Алексей Резников / УНИАН

Вице-премьер и руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников утверждает, когда он сравнивал временно оккупированные территории Донбасса с раковой опухолью, то в первую очередь имел в виду экономическую разруху и другие проблемы региона.

Свое заявление он прокомментировал в эфире телеканала Украина 24. По словам чиновника, он ни в коем случае не имел в виду тех украинцев, которые вынуждены жить в ОРДЛО.

"Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников", – объяснил он.

Резников признал, что его заявление было "довольно резким", а выбранные им слова ‒ плохими и жесткими. Чиновник заверяет, что не хотел обидеть украинских жителей Донбасса, и извинился перед теми, кого подобное сравнение могло задеть.

"Я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду. Если есть у нас сложная ситуация, которая предусматривает установление диагноза, чтобы понимать, что мы лечим, то нужно знать правду. Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация", – подытожил он.

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