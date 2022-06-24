"РФ - агрессор и преступник": Кулеба поставил на место закатившего истерику Лаврова

Дмитрий Кулеба / Reuters

Российское руководство недовольно предоставлением Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, а слабая официальная реакция Кремля на соответствующее решение членов Сообщества является наигранной, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Их слабость в реакции (на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред.) является, безусловно, наигранной. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне пытаются показать, что им якобы безразлична поддержка Украины на Западе.

"Но им глубоко не безразлично, они бы охотно хотели остановить этот процесс, но этой возможности не имеют. И эти заявления Лаврова - это проявление раздражения. Но всегда, когда есть страна, которая становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят поставить ее на место, поэтому нет никакой проблемы, что формируется коалиция, но она против страны, которая является агрессором и преступником", - отметил Кулеба.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Лаврова за порцию пропаганды. Глава МИД РФ когда сказал, что жители Донецкой и Луганской областей не хотят жить под управлением "нацистских властей", похоже, имел ввиду как раз таки кремлевский правящий режим.

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