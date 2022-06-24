Пусть прекратят издевательства и убираются с Донбасса: Подоляк разнес Лаврова за выпад в адрес Киева

Подоляк ответил Лаврову на обвинения в адрес украинской власти в "нацизме" / Коллаж Reuters, Офис президента

Глава МИД РФ Сергей Лавров когда сказал, что жители Донецкой и Луганской областей не хотят жить под управлением "нацистских властей", похоже, имел ввиду как раз таки кремлевский правящий режим. Хорошо, что российский дипломат все понимает. В таком случае оккупантам России следует прекратить издевательства над людьми и уйти из региона. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он ответил на слова российского министра иностранных дел Лаврова, который сказал, что жители оккупированного Донбасса якобы "не хотят" возвращаться в Украину, чтобы жить под контролем "нацистских властей".

Читайте такжеСтрах и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войныУкраинский чиновник отметил, что понятие "нацистской власти" как раз применимо к российскому руководству. В таком случае, если в Москве это поняли, то они должны забрать свои войска с Донбасса.

"Глава МИД России заявляет, что жители оккупированных территорий "не хотят жить под контролем нацистской власти". Хорошо, что вы понимаете. Так, может, пусть российские нацистские оккупационные войска перестанут издеваться над людьми, уберутся и оставят их в покое?" – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал президента РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в инфляции и назвал войну против Украины, дескать, "спасательным кругом" для западного мира. Чиновник отметил, что теперь Путин, который стер целые города, совершил массовые казни и превратил свою страну в средневековье, придумал якобы оправдание своей людоедской войне.

Также Подоляк разнес Лаврова, сказавшего, что, мол "у США не получится лишить Россию права голоса в мире". По словам советника главы Офиса, россияне должны прекратить вести себя как варвары из Средневековья, и тогда с ним будет разговор.

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