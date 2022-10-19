РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"

Виталий Ким рассказал о ситуации на Херсонщине / instagram.com/kimkimvitalii/УНИАН

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил о том, что объявленная оккупантами "эвакуация" из Херсона может быть ловушкой.

Он отметил, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон. Об этом глава Николаевской ОВА рассказал в своем Telegram.

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", - не исключил он.

Ким также напомнил, что оккупанты включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду рашистов.

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Ситуация на Южном направлении

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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