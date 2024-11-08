РФ идет на штурм с новой тактикой: в ВСУ назвали направление яростных ударов

Оккупанты применяют очень много FPV-дронов и других БПЛА на востоке, говорит Анастасия Бобовникова.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Колаж: Главред. фото: 117 окрема механізована бригада

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В Торецке у РФ 5% ежедневных потерь

Позиции в городе переходят из рук в руки

В Торецке Донецкой области враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских Сил обороны малыми группами, однако несет потери, рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Только в самом городе одна бригада уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян, а иногда бывает даже и больше, сообщила она в эфире Громадського.

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"В городе Торецк проходят очень активные боевые действия. Потери россиян в городе составляют около 5% всех ежедневных потерь. Ситуация в Торецке остается очень динамичной. Сегодня россияне могут продвинуться, а уже завтра Силы обороны могут отбить позиции обратно", — уточнила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

По ее данным, в самих штурмах враг технику не применяет. Ведь в городе гораздо эффективнее проводить боевые действия личным составом с применением FPV-дронов, говорит она. Оккупанты применяют очень много FPV-дронов и других БПЛА на Торецком направлении. Намного больше, чем, например, на Северском направлении.

"Свою живую силу на штурм оккупанты заводят под прикрытием артиллерии и минометов. Украинская артиллерия постоянно охотится на артиллерию врага. Каждый день Силы обороны уничтожают или повреждают как минимум несколько таких установок врага", — отметила Бобовникова.

Кроме погодных условий, которые начинают ухудшаться, "мешают" действиям украинских Сил обороны и гражданские жители, которые до сих пор остаются в городах, где ведутся боевые действия, добавила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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Ранее сообщалось о том, что россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техники. Таврические десантники открыли "портал в ад" для оккупантов, рассказал Орест Дрималовский.

Напомним, ранее в ВСУ ответили на фейк оккупантов. Линия столкновения стабилизирована, враг не имеет продвижения, рассказала Анастасия Бобовникова.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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