РФ накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали о коварных планах оккупантов

Россия, вероятно, сейчас "приходит в себя" после неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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РФ пока что не наносит массированные ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Страна-агрессор и оккупант Россия сделала паузу в массированных ракетных ударах по Украине. Вероятно, враг накапливает ракеты, чтоб использовать их для "каких-то коварных намерений". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он предположил, что Россия "приходит в себя" после событий на внутриполитической арене, имея в виду неудачный бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

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Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что российская авиация продолжает атаковать Украину. Так, тактическая авиация РФ на фронте бьет управляемыми авиационными бомбами.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 людей, в том числе троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец. Спасены 11 человек, из них 7 — подразделением ГосЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.

Контрразведка задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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