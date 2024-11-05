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РФ наступает широким фронтом: в разведке Британии назвали главное направление

Алексей Тесля
5 ноября 2024, 13:11
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Оккупантам РФ удалось захватить несколько небольших населенных пунктов, отмечают в разведке Британии.
РФ наступает широким фронтом: в разведке Британии назвали главное направление
Украинские бойцы отражают атаки оккупантов / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Основное:

  • РФ продвигается на Донбассе
  • Враг стягивает новые силы для наступления

Для страны-агрессора РФ является приоритетным направление на юге Донецкой области, где российские войска продвинулись в нескольких районах по фронту шириной 20 км, рассказали в британской разведке.

Оккупантам РФ удалось захватить несколько небольших населенных пунктов, и продвинуться до 9 км в некоторых районах в течение недели, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

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При этом уточняется, что эти успехи стали следствием того, что Россия взяла под контроль Угледар в начале октября 2024 года.

Как отмечают британские военные аналитики, на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку.

Кроме того, в 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровск, сказано в сообщении.

Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

"Россия продолжает отдавать приоритет южному Донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что отчасти объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержания своих операций на юге Украины", — добавили в Минобороны Британии.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что враг перебрасывает живую силу и готовит наступление. В Силах обороны сообщили, что враг накапливает свои силы в зоне ответственности ОТГ Луганск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ накапливает силы для нового наступления. Российские оккупанты накапливают свои силы на Запорожском направлении.

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия надеется захватить Часов Яр до сильных холодов. По его словам, ранее россияне уже бросали значительные силы для прорыва обороны ВСУ в этом направлении, но успеха не достигли.

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