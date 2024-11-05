РФ наступает широким фронтом: в разведке Британии назвали главное направление

Оккупантам РФ удалось захватить несколько небольших населенных пунктов, отмечают в разведке Британии.

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Украинские бойцы отражают атаки оккупантов / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

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РФ продвигается на Донбассе

Враг стягивает новые силы для наступления

Для страны-агрессора РФ является приоритетным направление на юге Донецкой области, где российские войска продвинулись в нескольких районах по фронту шириной 20 км, рассказали в британской разведке.

Оккупантам РФ удалось захватить несколько небольших населенных пунктов, и продвинуться до 9 км в некоторых районах в течение недели, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

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При этом уточняется, что эти успехи стали следствием того, что Россия взяла под контроль Угледар в начале октября 2024 года.

Как отмечают британские военные аналитики, на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку.

Кроме того, в 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровск, сказано в сообщении.

Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

"Россия продолжает отдавать приоритет южному Донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что отчасти объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержания своих операций на юге Украины", — добавили в Минобороны Британии.

/ @DefenceHQ

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Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия надеется захватить Часов Яр до сильных холодов. По его словам, ранее россияне уже бросали значительные силы для прорыва обороны ВСУ в этом направлении, но успеха не достигли.

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