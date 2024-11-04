Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

В Силах обороны сообщили, что враг накапливает свои силы в зоне ответственности ОТГ Луганск.

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ВСУ стабилизировали ситуацию вблизи Торецка / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр

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ВСУ остановили продвижение врага

Силы обороны разбили немало техники оккупантов

Армия РФ накапливает новые силы вблизи Часового Яра и Торецка

Российские оккупанты накапливают технику и силы, однако продвижения в районах Часового Яра и Торецка захватчики не имеют. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По словам спикера, недавно враг штурмовал украинские позиции на Северском направлении с помощью техники, однако, благодаря взаимодействию украинских подразделений, оккупанты потеряли около десяти танков и более десяти боевых бронированных машин.

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В районе Часового Яра фиксируется накопление сил противника. Однако в ОТГ Луганск отрицают информацию о продвижении оккупантов на этом направлении.

"Враг накапливает свои ресурсы, да, они выдают желаемое за действительное. Мы будем пытаться противодействовать им столько, сколько это будет возможно. Пока что они атакуют малыми штурмовыми группами, однако мы видим, что они каждую ночь перебрасывают живую силу на передовые позиции, а также готовят технику, дооснащают ее РЭБами, подвозят БК и вооружение. Таким образом они накапливают свои резервы рядом с Часовым Яром", - рассказала пресс-секретарь.

Торецк / Инфографика: Главред

Тем временем на Торецком направлении враг также накапливает технику и не прекращает штурмов.

"Более того - мы можем контратаковать и отбивать некоторые позиции врага. Благодаря работе подразделений мы не даем им продвигаться", - подытожила Анастасия Бобовникова.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, оккупанты каждую ночь заводят личный состав, пополняя потери вблизи Часового Яра. Что касается потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день.

Недавно сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

Напомним, в издании Forbes писали, что на восточном направлении ситуация для ВСУ достаточно сложная, ведь враг, несмотря на большие потери, не прекращает давить на украинскую оборону и продвигаться вперед. Однако на Торецком направлении ситуация изменилась.

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