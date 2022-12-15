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"РФ нужно 1000 лет, чтобы закрыть все небо": Россия не может защитить аэродромы и мосты – Свитан

15 декабря 2022, 01:35
В РФ есть определенные рубежи и объекты, которые она более-менее закрывает своей ПВО. Однако она неспособна закрыть объекты даже на таком уровне, как Украина.
Аэродром в России, взрыв, Роман Свитан
РФ не может эффективно защитить своей ПВО российские аэродромы и мосты, говорит Свитан/ Maxar, pixabay.com, личный архив Романа Свитана

Страна-агрессор Россия не может организовать с помощью противовоздушной обороны защиту своих объектов даже на таком уровне, как организовала Украина на своей территории. К тому же из-за большой площади РФ практически нереально закрыть с помощью ПВО всю ее территорию.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде. Он отмечает, что стопроцентной защиты нет ни у одиного объекта в этом мире, ведь всегда найдется хоть какой-то способ ее обойти. Небо можно закрыть где-то на 90-95%, но на 100% точно не получится. А в России ситуация с такой защитой еще хуже.

"Россия не может закрыть свои объекты даже на таком уровне, как мы уже закрыли Украину. Она не может закрыть свою территорию совсем, иначе вся Россия около тысячи лет должна работать только на зенитно-ракетные комплексы", – отмечает военный эксперт.

У РФ есть ряд рубежей и объектов, которые россияне защищают в первую очередь. Так, они сначала будут прикрывать бункер Путина, правительственный квартал, оборонные заводы или места хранения ядерного оружия. Однако, к примеру, Крымский мост к оккупированному полуострову точно не будет одним из первых объектов в этом списке, а скорее среди последних, отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Кроме этого, такой объект технически невозможно прикрыть по всей его длине. То же касается и военных аэродромов – они также не прикрыты эшелонированной системой обороны.

"Там может стоять пара комплексов, не более того. А такую систему всегда можно пробить или обойти, зная, с какой стороны комплексы стоят. Для этого должна быть проведена определенная разведка, а далее осуществление самой атаки. Это мы видели и на Крымском мосту, и во время взрывов на военных аэродромах", – отмечает военный эксперт.

Взрывы на аэродромах России

Напомним, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на авиабазах в России. По его словам, "хлопок" в РФ показывает, что война теперь касается каждого россиянина. И теперь неясно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Военный эксперт Роман Свитан отмечал, что после взрывов на российских авиабазах в Энгельсе, Дягилево и Курске в Кремле поняли, что их система защиты на таких объектах была пробита. Однако в РФ вряд ли отреагируют на это переброской самолетов в другие места. Такая переброска будет неэффективной, ведь на реализацию задачи придется потратить несколько лет.

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новости России война в Украине вторжение России Роман Свитан
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