РФ перебросила 30 000 росгвардейцев в Украину: разведка Британии раскрыла их задания

Соглашение о вхождении вагнеровских сил в состав Росгвардии было сорвано в марте 2024 года, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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"Вагнер" не захотел подчиниться Росгвардии / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

В Украине находится более 30 тысяч военнослужащих Росгвардии. Большинство из них занимается охраной тыловых позиций оккупантов, тогда как лишь некоторые подразделения непосредственно вовлечены в боевые действия на фронте. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

По данным разведки Великобритании, основное боевое подразделение Росгвардии - 116-я бригада специального назначения, вероятно, состоит из трех полков. Российские оккупанты оснащены танками, боевыми машинами пехоты и артиллерией.

"С начала 2024 года Росгвардия почти наверняка пыталась нарастить свои передовые силы за счет поглощения российских иррегулярных формирований. В мае 2024 года Росгвардия успешно интегрировала батальон "Восток" из "ДНР", - говорится в отчете. видео дня

Как отметили в Минобороны Великобритании, вполне вероятно, что соглашение о включении "Вагнера" в состав 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было сорвано в марте 2024 года.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Война в Украине - новости о ситуации на фронте

Напомним, оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах Донецкой области. Согласно данным мониторингового канала DeepState, РФ захватила Нью-Йорк и Железное, а также имела определенные успехи у Пантелеймоновки и Калиновки.

Также аналитики ISW сообщили, что россияне осуществляют локализованные наступательные действия к северу и северо-востоку от Харькова, в частности вблизи Глубокого и Волчанска. В то же время украинские защитники контратаковали в районе Глубокого.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают активно штурмовать украинские позиции. Больше всего штурмов произошло в Красногоровке, Прогрессе, Железном, Северном и Часовом Яру, а также на Херсонщине. Несмотря на высокие потери, российские оккупанты не прекращают наступление.

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